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Юрий Сёмин: если РФС привезёт Гвардиолу, это будет большое дело для футбола в России

Юрий Сёмин: если РФС привезёт Гвардиолу, это будет большое дело для футбола в России
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Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном приезде тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на тренерские курсы Российского футбольного союза (РФС).

«Это выдающийся тренер, который многое изменил в мировом футболе. Если Сергею Овчинникову удастся привезти Гвардиолу, то это будет большое дело для российского футбола.

Это будет хорошая учёба для наших тренеров, они смогут пообщаться с выдающимся тренером. Если бы меня попросили кого-то позвать, то я бы тоже предложил Гвардиолу», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Гвардиола возглавляет «горожан» с июля 2016 года.

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