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Глава «Зенита» Медведев: обидно, что Артём Дзюба так быстро получил травму

Глава «Зенита» Медведев: обидно, что Артём Дзюба так быстро получил травму
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Хорошая игра, хороший контроль мяча, отличные комбинации и много ударов по воротам и в створ ворот. Приятно было смотреть. Но при счёте 0:0 только Нино спас «Зенит» от мяча, который шёл в ворота. А также было два-три спасения у Латышонка. «Акрон» — хорошая и крепкая команда. Обидно, что Артём Дзюба так быстро получил травму. Было бы интересно на него посмотреть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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