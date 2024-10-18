Глава «Зенита» Медведев: обидно, что Артём Дзюба так быстро получил травму

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

«Хорошая игра, хороший контроль мяча, отличные комбинации и много ударов по воротам и в створ ворот. Приятно было смотреть. Но при счёте 0:0 только Нино спас «Зенит» от мяча, который шёл в ворота. А также было два-три спасения у Латышонка. «Акрон» — хорошая и крепкая команда. Обидно, что Артём Дзюба так быстро получил травму. Было бы интересно на него посмотреть», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.