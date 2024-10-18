В «Зените» рассказали, что Глушенков 21 октября пройдёт тесты по своей травме

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о восстановлении нападающего Максима Глушенкова после травмы.

«Давайте пока посмотрим, восстановится ли Глушенков к матчу с «Локомотивом». У него будет тест в понедельник», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Глушенков получил травму задней поверхности бедра в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

Сегодня, 18 октября, «Зенит» разгромил «Акрон» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0. Сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 октября.