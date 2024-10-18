Глава «Зенита» Медведев: перед игрой поговорили с Дзюбой, потолкались

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он общался с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой перед очным матчем команд в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

«Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече. Не надо искать чёрную кошку в комнате, если её там нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

Самые титулованные футбольные клубы России: