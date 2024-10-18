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Глава «Зенита» Медведев: перед игрой поговорили с Дзюбой, потолкались

Глава «Зенита» Медведев: перед игрой поговорили с Дзюбой, потолкались
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что он общался с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой перед очным матчем команд в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече. Не надо искать чёрную кошку в комнате, если её там нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

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