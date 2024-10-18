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Артём Дзюба прокомментировал свою травму, полученную в игре с «Зенитом»

Артём Дзюба прокомментировал свою травму, полученную в игре с «Зенитом»
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о своей мышечной травме в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

«Что-то со здоровьем? Не знаю. Время покажет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра. На 52-й минуте отличился Лусиано Гонду. Затем на 75-й минуте произошло удаление игрока тольяттинского клуба Константина Савичева. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил Артур — 5:0.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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