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Павел Погребняк: не понимаю, откуда взялась кричалка «Зенит» — позор российского футбола»

Павел Погребняк: не понимаю, откуда взялась кричалка «Зенит» — позор российского футбола»
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк высказался об оскорбительной кричалке в адрес сине-бело-голубых. В последнее время фанаты разных клубов начали массово скандировать: «Зенит» — позор российского футбола».

«Я вообще не понимаю, откуда взялась эта кричалка. В чём позор, в чём смысл?! Не нужно вообще обращать внимания на эту кричалку. Если кто-то завидует «Зениту», значит, надо просто составлять конкуренцию на поле», — приводит слова Погребняка Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 29 очков.

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