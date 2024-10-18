Тренер «Зенита» Семак: после замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, играли так же

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).
«Хорошая убедительная победа и крупный счёт. После замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, мы продолжали играть так же. В атаке мы сегодня смотрелись хорошо, но в обороне есть недочёты, над которыми нужно работать. В каждом матче нужно взять что-то плохое и хорошее. Выиграли — хорошо, теперь будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
- 18 октября 2024
-
21:36
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:46
-
19:39