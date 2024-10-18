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Тренер «Зенита» Семак: после замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, играли так же

Тренер «Зенита» Семак: после замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, играли так же
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Хорошая убедительная победа и крупный счёт. После замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, мы продолжали играть так же. В атаке мы сегодня смотрелись хорошо, но в обороне есть недочёты, над которыми нужно работать. В каждом матче нужно взять что-то плохое и хорошее. Выиграли — хорошо, теперь будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

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