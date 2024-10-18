Тренер «Зенита» Семак: после замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, играли так же

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

«Хорошая убедительная победа и крупный счёт. После замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, мы продолжали играть так же. В атаке мы сегодня смотрелись хорошо, но в обороне есть недочёты, над которыми нужно работать. В каждом матче нужно взять что-то плохое и хорошее. Выиграли — хорошо, теперь будем готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.