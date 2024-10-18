Тренер «Зенита» Семак: не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом
Поделиться
Тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Зенит» одержал победу со счётом 5:0. Отличились Андрей Мостовой (дважды), Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом. В каждом матче происходит много разных моментов, из которых складывается игра. В этом моменте сыграли не очень убедительно, дав создать опасный эпизод «Акрону». Хорошо, что Нино оказался в нужном месте и в нужное время. Уже гораздо легче играть, когда ведёшь игру и в счёте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2024
-
21:36
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:46
-
19:39