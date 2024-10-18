Тренер «Зенита» Семак: не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Зенит» одержал победу со счётом 5:0. Отличились Андрей Мостовой (дважды), Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

«Не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом. В каждом матче происходит много разных моментов, из которых складывается игра. В этом моменте сыграли не очень убедительно, дав создать опасный эпизод «Акрону». Хорошо, что Нино оказался в нужном месте и в нужное время. Уже гораздо легче играть, когда ведёшь игру и в счёте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.