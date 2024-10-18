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Тренер «Зенита» Семак: не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом

Тренер «Зенита» Семак: не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». «Зенит» одержал победу со счётом 5:0. Отличились Андрей Мостовой (дважды), Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Не думаю, что спасение от Нино можно назвать ключевым моментом. В каждом матче происходит много разных моментов, из которых складывается игра. В этом моменте сыграли не очень убедительно, дав создать опасный эпизод «Акрону». Хорошо, что Нино оказался в нужном месте и в нужное время. Уже гораздо легче играть, когда ведёшь игру и в счёте», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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