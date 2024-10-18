Тренер «Зенита» Семак: Андрей Мостовой молодец, в последних матчах смотрится хорошо

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Андрея Мостового в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

«Мы следим за игроками, которые у нас есть, и выбираем максимально оптимальный состав. Андрей Мостовой сегодня молодец. Ему предоставился шанс. Он в последних матчах смотрится хорошо. Дай бог, чтобы он продолжал играть так же, помогая команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра. На 52-й минуте отличился Лусиано Гонду. Затем на 75-й минуте произошло удаление игрока тольяттинского клуба Константина Савичева. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил Артур — 5:0.

«Зенит» после 12 сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.