«Манчестер Сити» намерен вернуть Палмера в клуб — Football Insider

В «Манчестер Сити» осознали нецелесообразность продажи атакующего полузащитника Коула Палмера в «Челси» летом 2023 года и желают вернуть 22-летнего воспитанника в команду. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб не хочет отпускать Палмера, но готов рассмотреть такую возможность, если за него будет предложена «рекордная» денежная сумма.

В стане «горожан» рассматривают 22-летнего хавбека в качестве замены для 33-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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