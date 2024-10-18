«Ахмат» — «Факел»: Каштанов сравнял счёт на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:1.

На 16-й минуте нападающий «Факела» Алексей Каштанов сравнял счёт.

После 11 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе семь очков и располагается на 14-й строчке.