37-летний Луис Суарес заявил о желании продлить контракт с «Интер Майами»

37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал о желании пролонгировать трудовое соглашение с американским клубом, заканчивающееся в конце 2024 года.

«Я знаю, что мой юрист ведёт переговоры с клубом [о продлении контракта]. Я хотел завершить сезон наилучшим образом, показав клубу, что во мне ещё много энтузиазма. Физически чувствую себя прекрасно, и у меня есть желание продолжать быть частью истории этого клуба», — приводит слова Суареса официальный сайт МЛС.

Уругвайский футболист присоединился к «Интер Майами» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

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