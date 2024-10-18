Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев рассказал, как удалось пригласить в штаб «Акрона» помощника Федотова Искакова

Тедеев рассказал, как удалось пригласить в штаб «Акрона» помощника Федотова Искакова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал об изменениях в штабе.

«Уже на протяжении долгого времени, с начала сборов, мы говорили, что нам необходим тренер по работе с обороной. Это связано с ментальной особенностью команды. К нам пришёл тот тренер, который работал и в больших командах, и во второй сборной России, сборной Казахстана, в «Сочи», когда команда занимала второе место, в ЦСКА — одной из лучших команд России. Разные футболисты были рядом с ним.

Я очень надеюсь и рассчитываю, что Мурат Искаков нам очень поможет. Это получилось спонтанно, я не был уверен, что моё обращение к нему будет таким результативным. Очень рад, что так сложилось», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали
Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android