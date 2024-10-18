Тедеев рассказал, как удалось пригласить в штаб «Акрона» помощника Федотова Искакова

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал об изменениях в штабе.

«Уже на протяжении долгого времени, с начала сборов, мы говорили, что нам необходим тренер по работе с обороной. Это связано с ментальной особенностью команды. К нам пришёл тот тренер, который работал и в больших командах, и во второй сборной России, сборной Казахстана, в «Сочи», когда команда занимала второе место, в ЦСКА — одной из лучших команд России. Разные футболисты были рядом с ним.

Я очень надеюсь и рассчитываю, что Мурат Искаков нам очень поможет. Это получилось спонтанно, я не был уверен, что моё обращение к нему будет таким результативным. Очень рад, что так сложилось», — передаёт слова Тедеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.