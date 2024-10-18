Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: снова забил самарской команде. Совпадение? Не думаю

Андрей Мостовой: снова забил самарской команде. Совпадение? Не думаю
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём голе в ворота тольяттинского «Акрона», забитом в очном матче команд в 12-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

— Последний раз вы забивали «Крыльям Советов», самарской команде. Совпадение?
— Не думаю (смеётся). Если серьёзно, то нет совпадения. Если бы забил «Крыльям» на этом стадионе, то было бы, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак: Андрей Мостовой молодец, в последних матчах смотрится хорошо

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android