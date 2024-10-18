Андрей Мостовой: снова забил самарской команде. Совпадение? Не думаю

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём голе в ворота тольяттинского «Акрона», забитом в очном матче команд в 12-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5).

— Последний раз вы забивали «Крыльям Советов», самарской команде. Совпадение?

— Не думаю (смеётся). Если серьёзно, то нет совпадения. Если бы забил «Крыльям» на этом стадионе, то было бы, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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