Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: Дзюба сказал мне — «О, третий лимитчик»

Андрей Мостовой: Дзюба сказал мне — «О, третий лимитчик»
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о травме нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, полученной в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Не особо пообщались с Дзюбой, встретились с ним в микст-зоне. Он мне сказал: «Третий лимитчик, о котором мы и думали». Как обычно. Жалко, что он получил травму. Против Артёма интересно было бы поиграть. Не скажу, что его травма подпортила впечатления от матча, стало чуть полегче. Дзюба — качественный футболист, он играл бы против нас с двойным настроем. Это было бы интересно не только для нас, но и для зрителей», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали
Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android