Андрей Мостовой: Дзюба сказал мне — «О, третий лимитчик»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о травме нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, полученной в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

«Не особо пообщались с Дзюбой, встретились с ним в микст-зоне. Он мне сказал: «Третий лимитчик, о котором мы и думали». Как обычно. Жалко, что он получил травму. Против Артёма интересно было бы поиграть. Не скажу, что его травма подпортила впечатления от матча, стало чуть полегче. Дзюба — качественный футболист, он играл бы против нас с двойным настроем. Это было бы интересно не только для нас, но и для зрителей», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.