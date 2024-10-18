Андрей Мостовой: Дзюба сказал мне — «О, третий лимитчик»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о травме нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, полученной в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Не особо пообщались с Дзюбой, встретились с ним в микст-зоне. Он мне сказал: «Третий лимитчик, о котором мы и думали». Как обычно. Жалко, что он получил травму. Против Артёма интересно было бы поиграть. Не скажу, что его травма подпортила впечатления от матча, стало чуть полегче. Дзюба — качественный футболист, он играл бы против нас с двойным настроем. Это было бы интересно не только для нас, но и для зрителей», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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