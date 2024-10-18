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«Зацени». Андрей Мостовой — о реакции Дзюбы на «Миссис Россия»

«Зацени». Андрей Мостовой — о реакции Дзюбы на «Миссис Россия»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о символическом ударе «Миссис Россия» Александре Нехорошевой перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«После символичного удара перед началом матча Артём Дзюба мне что-то кричал типа «Зацени». Мы переглянулись и друг друга поняли», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра. На 52-й минуте отличился Лусиано Гонду. Затем на 75-й минуте произошло удаление игрока тольяттинского клуба Константина Савичева. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил Артур — 5:0.

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