«Зацени». Андрей Мостовой — о реакции Дзюбы на «Миссис Россия»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о символическом ударе «Миссис Россия» Александре Нехорошевой перед началом матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

«После символичного удара перед началом матча Артём Дзюба мне что-то кричал типа «Зацени». Мы переглянулись и друг друга поняли», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы, его заменил Жилсон Беншимол. Затем спустя шесть минут полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт. Увеличил преимущество гостей на 39-й минуте снова Мостовой, оформив дубль во встрече. Довёл счёт до разгромного под конец первого тайма форвард Матео Кассьерра. На 52-й минуте отличился Лусиано Гонду. Затем на 75-й минуте произошло удаление игрока тольяттинского клуба Константина Савичева. Окончательный результат в игре на 85-й минуте установил Артур — 5:0.