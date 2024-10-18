«Монако» — «Лилль»: Головин выйдет на поле с первых минут
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Сегодня, 18 октября, в матче 8-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Лилль». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовые составы команд:
«Монако»: Маецки, Энрике, Синго, Керер, Тезе, Закария, Камара, Головин, Минамино, Бен-Сегир, Иленикена.
«Лилль»: Шевалье, Мёнье, Диаките, Алешандро, Гомеш, Буадди, Гомес, Сахрауи, Баккер, Жегрова, Дэвид.
«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за семь матчей. «Лилль» располагается на пятой строчке, заработав 13 очков.
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