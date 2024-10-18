Колыванов: Беллингем смешной — слишком распиаренный футболист. Он не претендует на ЗМ

Известный российский специалист Игорь Колыванов поделился мыслями о претендентах на «Золотой мяч».

«Мне кажется, что Винисиус заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он реально сильнее, чем другие футболисты. Он очень много забивал за «Реал» Мадрид в Ла Лиге и Лиге чемпионов. На данный момент других вариантов нет.

Что касается Беллингема, то он вообще смешной. Слишком распиаренный футболист. Должен играть лучше, чтобы находиться наравне со звёздами, как Месси, Роналду, Марадона и остальные. Сейчас он не показывает того футбола, чтобы претендовать на победу в «Золотом мяче», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.