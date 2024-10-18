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Полузащитник «Зенита» Мостовой: у нас бывает, когда просаживаемся. Такое из года в год

Полузащитник «Зенита» Мостовой: у нас бывает, когда просаживаемся. Такое из года в год
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«У нас частенько бывает такое, что есть отрезок, когда взрываемся и всех обыгрываем со счётом 5:0. А потом в моменте просаживаемся. Такое у нас из года в год. Мне кажется, у нас это всегда происходит в сентябре. В этом году получилось так же. Не думаю, что это совпадение. Но хочешь не хочешь просадка будет. Возможно, что это связано с травмами Глушенкова и Вендела, ведь они ведущие футболисты», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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