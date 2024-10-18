Лаутаро, Кварацхелия, Барелла — самые дорогие игроки Серии А по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал самым дорогим футболистом чемпионата Италии. Его стоимость оценивается в € 110 млн. На второй строчке расположился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (€ 80 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков Серии А полузащитник «нерадзурри» Никола Барелла, оценивающийся в € 80 млн.

10 самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt:

Лаутаро Мартинес («Интер») — € 110 млн. Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 80 млн. Никола Барелла («Интер») — € 80 млн. Рафаэл Леау («Милан») — € 75 млн. Алессандро Бастони («Интер») — € 70 млн. Маркус Тюрам («Интер») — € 65 млн. Душан Влахович («Ювентус») — € 65 млн. Тео Эрнандес («Милан») — € 60 млн. Бремер («Ювентус») — € 60 млн. Дуглас Луис («Ювентус») — € 55 млн.

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