Лаутаро, Кварацхелия, Барелла — самые дорогие игроки Серии А по версии Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал самым дорогим футболистом чемпионата Италии. Его стоимость оценивается в € 110 млн. На второй строчке расположился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (€ 80 млн). Замыкает тройку самых дорогих игроков Серии А полузащитник «нерадзурри» Никола Барелла, оценивающийся в € 80 млн.
10 самых дорогих игроков Серии А по версии Transfermarkt:
- Лаутаро Мартинес («Интер») — € 110 млн.
- Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 80 млн.
- Никола Барелла («Интер») — € 80 млн.
- Рафаэл Леау («Милан») — € 75 млн.
- Алессандро Бастони («Интер») — € 70 млн.
- Маркус Тюрам («Интер») — € 65 млн.
- Душан Влахович («Ювентус») — € 65 млн.
- Тео Эрнандес («Милан») — € 60 млн.
- Бремер («Ювентус») — € 60 млн.
- Дуглас Луис («Ювентус») — € 55 млн.
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