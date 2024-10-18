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Бывший игрок «МЮ» Луиш Нани отобрал футболку у фаната, которую тот дал ему для автографа

Бывший игрок «МЮ» Луиш Нани отобрал футболку у фаната, которую тот дал ему для автографа
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Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани отобрал у фаната футболку, посчитав её украденной.

По информации BBC, фанат приобрёл футболку с победного для Португалии чемпионата Европы 2016 года на сервисе объявлений. Продавец предупредил его, что это копия, которую Нани никогда не носил. После одной из тренировок португальской «Эштрелы» фанат встретил Нани и попросил оставить роспись на футболке. В ответ форвард заявил, что это его собственная форма, которую у него украли. Пострадавший обратился в полицию с целью вернуть футболку или потраченные на неё деньги.

Нани выступает за «Эштрелу» с июля текущего года. В сезоне-2024/2025 нападающий провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 200 тыс.

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