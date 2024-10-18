«Чувствовал боль, но и силу». Карвахаль — о восстановлении после тяжёлой травмы

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, разорвавший переднюю крестообразную связку во время матча 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), рассказал о своих ощущениях после операции на ноге.

«Прошла неделя после операции. Я чувствовал боль, долгие ночи и трудные моменты, с которыми приходилось справляться. Но я стал чувствовать себя таким сильным, ощущая любовь близких для меня людей. [Теперь восстанавливаться] на неделю меньше!» — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По последней информации, Карвахаль не сможет выходить на поле до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме «Реал» сделал официальное заявление в связи с травмой Карвахаля

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: