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«Чувствовал боль, но и силу». Карвахаль — о восстановлении после тяжёлой травмы

«Чувствовал боль, но и силу». Карвахаль — о восстановлении после тяжёлой травмы
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, разорвавший переднюю крестообразную связку во время матча 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), рассказал о своих ощущениях после операции на ноге.

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

«Прошла неделя после операции. Я чувствовал боль, долгие ночи и трудные моменты, с которыми приходилось справляться. Но я стал чувствовать себя таким сильным, ощущая любовь близких для меня людей. [Теперь восстанавливаться] на неделю меньше!» — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По последней информации, Карвахаль не сможет выходить на поле до конца нынешнего сезона.

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