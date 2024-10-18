«Согласен с Месси». Ян Зоммер — о футболисте, который должен выиграть «Золотой мяч»

Швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер согласился с мнением аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионелем Месси, что форвард сборной Аргентины и «нерадзурри» Лаутаро Мартинес должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Я полностью согласен с Месси. Я знаю Лаутаро уже полтора года и сразу заметил его огромную личность и его капитанский дух. Он убийственный завершитель. Он всегда нужен нам, и это была бы такая заслуженная награда», — приводит слова Зоммера Football Italia.

В 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре Шатле.