Джурасович — о травме Дзюбы: это ощутимая потеря. Когда он ушёл с поля, нам стало сложнее

Хавбек тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5) поделился своими эмоциями от прошедшей встречи.

– Какие впечатления от игры?

– Тяжёлый матч, они использовали все наши ошибки, даже мелкие – и наказывали нас за это.

– Насколько реально играть против такого «Зенита»?

– «Зенит» – это топ-команда. Как я уже сказал, они на все ошибки дают какой-то ответ и наказывают. Нам просто нужно прибавлять и стараться быть лучше.

– Создалось ощущение, что «Зенит» сегодня не играл даже в полсилы. Насколько это было заметно на поле?

– Честно говоря, мне показалось, что они играли на 100%, как и все свои матчи.

– Насколько сказалась потеря Артёма Дзюбы в самом начале?

– Конечно, это ощутимая потеря. Когда он ушёл с поля, нам стало сложнее, но что делать? — приводит слова Джурасовича Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.