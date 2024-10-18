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Джурасович — о травме Дзюбы: это ощутимая потеря. Когда он ушёл с поля, нам стало сложнее

Джурасович — о травме Дзюбы: это ощутимая потеря. Когда он ушёл с поля, нам стало сложнее
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Хавбек тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5) поделился своими эмоциями от прошедшей встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

– Какие впечатления от игры?
– Тяжёлый матч, они использовали все наши ошибки, даже мелкие – и наказывали нас за это.

– Насколько реально играть против такого «Зенита»?
– «Зенит» – это топ-команда. Как я уже сказал, они на все ошибки дают какой-то ответ и наказывают. Нам просто нужно прибавлять и стараться быть лучше.

– Создалось ощущение, что «Зенит» сегодня не играл даже в полсилы. Насколько это было заметно на поле?
– Честно говоря, мне показалось, что они играли на 100%, как и все свои матчи.

– Насколько сказалась потеря Артёма Дзюбы в самом начале?
– Конечно, это ощутимая потеря. Когда он ушёл с поля, нам стало сложнее, но что делать? — приводит слова Джурасовича Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

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