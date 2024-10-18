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Фернандеш хотел покинуть «МЮ» летом, но ему был предложен новый солидный контракт — ESPN

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш изъявил желание покинуть «красных дьяволов» минувшим летом на фоне постоянных неудач клуба. Об этом сообщает ESPN GB.

По информации источника, после заявления португальского футболиста о намерении уйти в клубе «началась паника», после чего Фернандешу был предложен новый крупный контракт.

Напомним, 30-летний полузащитник пролонгировал трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» 14 августа. Новый контракт Фернандеша рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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