В «Баварии» объяснили изменения в дизайне логотипа клуба

В мюнхенской «Баварии» высказались по поводу нового дизайна логотипа клуба.

«В последние месяцы «Бавария» модернизировала цветовую палитру своего фирменного стиля. Таким образом клуб соблюдает принципы нового закона Германии об улучшении доступности, который вступит в силу в июне 2025 года и регулирует соотношение контрастности между текстом и фоновыми цветами в соответствии с требованиями руководства по доступности веб-контента в цифровом секторе. В рамках этой меры логотип клуба также был немного изменён впервые с момента последней модернизации в 2017 году.

Новый дизайн предложит улучшенный пользовательский опыт. Поскольку во всех операционных областях есть единый логотип «Баварии» с единым стилем, настройка не является исключительно цифровой, новые дизайны внедряются постепенно. Решающей предпосылкой этих мер является вопрос доступности, доступ к «Баварии» должен быть максимально простым для всех», — говорится в заявлении «Баварии».

Сами изменения в логотипе являются минимальными. Дизайн остался прежним, а красные и синие цвета стали ярче.