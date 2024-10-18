Пять голов «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Акроном»

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» В Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились полузащитник Андрей Мостовой (дважды), нападающие Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.