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Пять голов «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Акроном»

Пять голов «Зенита» — в видеообзоре матча РПЛ с «Акроном»
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Сегодня, 18 октября, состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» В Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В составе «Зенита» забитыми мячами отметились полузащитник Андрей Мостовой (дважды), нападающие Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур.

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