В «Барселоне» заявили о намерении продлить контракты с рядом важных игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал футболистов, над продлением контрактов с которыми на текущий момент ведётся работа.

«Мы работаем над новыми контрактами с Араухо, де Йонгом и Педри. Могу подтвердить, что контракт с Гави также будет продлён», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Трудовые соглашения Араухо, де Йонга, Педри и Гави с каталонским клубом заканчиваются по окончании сезона-2025/2026.

После девяти туров испанской Примеры «Барселона» набрала 24 очка и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на три очка.

Сколько зарабатывают футболисты: