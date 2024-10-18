«Ахмат» — «Факел»: воронежцы сравняли счёт на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13' 1:1 Каштанов – 16' 2:1 Камилов – 33' 2:2 Марков – 77' 2:3 Каштанов – 90+4'
Удаления: нет / Дзиов – 84'
На 77-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
После 11 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе семь очков и располагается на 14-й строчке.
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