«Факел» вдесятером вырвал победу у «Ахмата» в концовке сверхрезультативного матча РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. Матч завершился победой «Факела» со счётом 3:2.

На 13-й минуте марокканский полузащитник «Ахмата» Амин Талал открыл счёт в матче. Спустя три минуты нападающий «Факела» Алексей Каштанов сравнял счёт. На 33-й минуте Владислав Камилов вновь вывел хозяев вперёд. На 77-й минуте форвард гостей Евгений Марков сделал счёт 2:2, реализовав 11-метровый удар. На 85-й минуте воронежцы остались вдесятером после удаления защитника Макса Дзиова. На 90+4-й минуте Каштанов оформил дубль и принёс «Факелу» победу.

После 12 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.