Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил крупную победу над «Акроном» в 12-м туре РПЛ

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от разгромной победы над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«С первой до последней минуты мы сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру, агрессивно играли в нападении, делали всё, чтобы не дать им показать свой футбол. Мы проиграли здесь в кубковом матче, поэтому постарались сегодня исправить те недоработки.
Не во всех матчах удаётся показывать такую результативность. Самое главное, что с первых минут мы показывали тот футбол, который и хотели здесь показать. Победили, сейчас все мысли – о «Локомотиве», — приводит слова Кассьерры Metaratings.
После 12 сыгранных матчей «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
- 18 октября 2024
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