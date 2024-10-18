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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил крупную победу над «Акроном» в 12-м туре РПЛ

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил крупную победу над «Акроном» в 12-м туре РПЛ
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от разгромной победы над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«С первой до последней минуты мы сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру, агрессивно играли в нападении, делали всё, чтобы не дать им показать свой футбол. Мы проиграли здесь в кубковом матче, поэтому постарались сегодня исправить те недоработки.

Не во всех матчах удаётся показывать такую результативность. Самое главное, что с первых минут мы показывали тот футбол, который и хотели здесь показать. Победили, сейчас все мысли – о «Локомотиве», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

После 12 сыгранных матчей «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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