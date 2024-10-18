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Леау, Дуглас Луис, Беннасер — самые подешевевшие игроки Серии А по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. По итогам этого обновления вингер «Милана» Рафаэл Леау стал самым подешевевшим футболистом чемпионата Италии (- € 15 млн). На второй строчке расположился полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис (- € 15 млн). Замкнул тройку лидеров хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер (- € 12 млн).

10 самых подешевевших игроков Серии А по версии Transfermarkt:

Рафаэл Леау («Милан») — € 75 млн (- € 15 млн). Дуглас Луис («Ювентус») — € 55 млн (- € 15 млн). Исмаэль Беннасер («Милан») — € 18 млн (- € 12 млн). Фикайо Томори («Милан») — € 32 млн (- € 8 млн). Перр Схюрс («Торино») — € 17 млн (- € 8 млн). Пауло Дибала («Рома») — € 12 млн (- € 8 млн). Марио Эрмосо («Рома») — € 18 млн (- € 7 млн). Артур Мело («Ювентус») — € 8 млн (- € 7 млн). Николо Казале («Болонья») — € 8 млн (- € 6 млн). Бенжамен Павар («Интер») — € 45 млн (- € 5 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: