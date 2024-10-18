Результаты матчей РПЛ 18 октября

Сегодня, 18 октября, прошли матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 18 октября:

«Акрон» — «Зенит» — 0:5;

«Ахмат» — «Факел» — 2:3.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 29 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 27 очков. Третье место с 27 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются грозненский «Ахмат» (6) и «Оренбург (7), а в стыках — подмосковные «Химки» (8) и воронежский «Факел» (10).