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Тедеев ответил, как повлияла на игру «Акрона» ранняя замена Дзюбы в матче с «Зенитом»

Тедеев ответил, как повлияла на игру «Акрона» ранняя замена Дзюбы в матче с «Зенитом»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о поражении в матче 12-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Сегодня трудно что-либо комментировать, потому что тяжёлый матч, тяжёлый результат. Надо постараться правильно прожить это время и сделать правильные выводы и двигаться дальше. С «Зенитом» всегда играть сложно.

Насколько уход Дзюбы повлиял на игру или план «Б» был изначальный? Нет. Скажу честно, так быстро и так скоро план «Б» не мог быть готов. Мы понимаем, что профильный нападающий, похожий на Дзюбу, мог быть Тимошенко, потому что я думал выпустить Тимошенко вначале. Но ведь «Зенит» нас тоже изучает, и я подумал, что выход Беншимола в этой ситуации привнесёт некой растерянности, может, отчасти потому, что Беншимол вверху хорош, если, условно говоря, обращать внимание на выход от вратаря, и в то же время он силён в игре за спину, к чему, скорее всего, мог быть не готов «Зенит», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

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