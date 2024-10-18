Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев: для зрителей плюс, что в РПЛ есть интрига

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев высказался об интриге в чемпионате России.

«Для зрителей плюс, что у нас есть интрига в чемпионате. Людям интереснее смотреть футбол, если в лиге есть конкуренция. И сейчас любой матч между командами из топ-6 вызывает большой интерес, это радует», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Александр Рязанцев выступал за «Зенит» на протяжении трёх сезонов. За клуб полузащитник провёл 58 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», у которого 29 очков после 12 сыгранных матчей.