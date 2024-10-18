Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев: для зрителей плюс, что в РПЛ есть интрига

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев: для зрителей плюс, что в РПЛ есть интрига
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев высказался об интриге в чемпионате России.

«Для зрителей плюс, что у нас есть интрига в чемпионате. Людям интереснее смотреть футбол, если в лиге есть конкуренция. И сейчас любой матч между командами из топ-6 вызывает большой интерес, это радует», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Александр Рязанцев выступал за «Зенит» на протяжении трёх сезонов. За клуб полузащитник провёл 58 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», у которого 29 очков после 12 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил крупную победу над «Акроном» в 12-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android