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«ПСЖ» договорился с Хакими о продлении контракта — Хоукинс

«ПСЖ» договорился с Хакими о продлении контракта — Хоукинс
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«ПСЖ» достиг принципиальной договорённости с 25-летним правым защитником Ашрафом Хакими о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Марокканский футболист выступает в составе французского гранда с лета 2021 года. За этот период Хакими принял участие в 128 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 22 результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник сыграл восемь матчей во всех соревнованиях, где забил один гол и сделал три ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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