Наиль Умяров назвал самые памятные события за время в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров назвал топ-3 самых памятных событий за время, проведённое в клубе.

«Первое место — победа в Кубке при Ваноли. Второе — Лига Европы с Руем Виторией. И третье — сезон с Тедеско, когда мы взяли второе место.

На что мы можем рассчитывать в этом сезоне? Конечно, были необязательные потери очков. Но нужно сохранять позитив и положительные эмоции. Вся борьба впереди», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наиль Умяров провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.