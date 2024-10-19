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Наиль Умяров назвал самые памятные события за время в «Спартаке»

Наиль Умяров назвал самые памятные события за время в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров назвал топ-3 самых памятных событий за время, проведённое в клубе.

«Первое место — победа в Кубке при Ваноли. Второе — Лига Европы с Руем Виторией. И третье — сезон с Тедеско, когда мы взяли второе место.

На что мы можем рассчитывать в этом сезоне? Конечно, были необязательные потери очков. Но нужно сохранять позитив и положительные эмоции. Вся борьба впереди», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наиль Умяров провёл 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.

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