Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Канищев: очень рад, что Андрею Мостовому наконец-то удалось попасть в струю

Александр Канищев: очень рад, что Андрею Мостовому наконец-то удалось попасть в струю
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0). Вингер отметился двумя забитыми мячами.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Настолько категоричные выводы по одному лишь матчу делать не стоит. Слава богу, что Андрей Мостовой сегодня, как у нас любят говорить, «попал в струю» и идеально использовал те моменты, которые у него были. Мостовой выглядел достаточно активным, приходит в себя. Будем надеяться, что возвращает себя прежнего. Очень рад за него!» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

Материалы по теме
Полузащитник «Зенита» Мостовой: у нас бывает, когда просаживаемся. Такое из года в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android