Александр Канищев: очень рад, что Андрею Мостовому наконец-то удалось попасть в струю

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0). Вингер отметился двумя забитыми мячами.

«Настолько категоричные выводы по одному лишь матчу делать не стоит. Слава богу, что Андрей Мостовой сегодня, как у нас любят говорить, «попал в струю» и идеально использовал те моменты, которые у него были. Мостовой выглядел достаточно активным, приходит в себя. Будем надеяться, что возвращает себя прежнего. Очень рад за него!» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.