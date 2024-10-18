Александр Канищев: очень рад, что Андрею Мостовому наконец-то удалось попасть в струю
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0). Вингер отметился двумя забитыми мячами.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Настолько категоричные выводы по одному лишь матчу делать не стоит. Слава богу, что Андрей Мостовой сегодня, как у нас любят говорить, «попал в струю» и идеально использовал те моменты, которые у него были. Мостовой выглядел достаточно активным, приходит в себя. Будем надеяться, что возвращает себя прежнего. Очень рад за него!» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.
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