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Ряд членов тренерского штаба «Челси» уйдёт в сборную Англии по просьбе Тухеля — ESPN

Ряд членов тренерского штаба «Челси» уйдёт в сборную Англии по просьбе Тухеля — ESPN
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Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с «Челси» с целью пригласить в штаб английской национальной команды главу отдела анализа эффективности лондонского клуба Джеймса Мельбурна. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, помимо Мельбурна, новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель заинтересован в услугах тренера вратарей «Челси» Иларио.

Напомним, немецкий специалист занимал должность главного тренера лондонского клуба с 2021 по 2022 год. Под руководством Тухеля «синие» выиграли Лигу чемпионов. Тухель начнёт работать с «тремя львами» в январе 2025 года.

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