Губернатор Воронежской области высказался о волевой победе «Факела» в Грозном

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал победу «Факела» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2).
«Волевая, сумасшедшая победа в исполнении нашей любимой команды! Дважды пришлось отыгрываться в гостях у принципиального соперника, биться в меньшинстве, преодолевая травмы, но «Факел» выдержал!
Благодарю наших ребят, тренерский штаб, руководство клуба за эту мужественную игру. В ходе неё, как обычно, команду поддерживали самые преданные болельщики — около сотни человек на стадионе и, уверен, тысячи у телеэкранов.
Такие матчи, несомненно, добавляют ребятам уверенности в собственных силах. Какой бы мотивированный соперник ни был перед ними. Вперёд, «Факел»! Мы все заслужили победы!» — написал Гусев в телеграм-канале.
- 18 октября 2024
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