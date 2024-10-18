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Губернатор Воронежской области высказался о волевой победе «Факела» в Грозном

Губернатор Воронежской области высказался о волевой победе «Факела» в Грозном
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал победу «Факела» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Волевая, сумасшедшая победа в исполнении нашей любимой команды! Дважды пришлось отыгрываться в гостях у принципиального соперника, биться в меньшинстве, преодолевая травмы, но «Факел» выдержал!

Благодарю наших ребят, тренерский штаб, руководство клуба за эту мужественную игру. В ходе неё, как обычно, команду поддерживали самые преданные болельщики — около сотни человек на стадионе и, уверен, тысячи у телеэкранов.

Такие матчи, несомненно, добавляют ребятам уверенности в собственных силах. Какой бы мотивированный соперник ни был перед ними. Вперёд, «Факел»! Мы все заслужили победы!» — написал Гусев в телеграм-канале.

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