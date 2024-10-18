Александр Канищев: отсутствие Дзюбы убило интригу в противостоянии «Зенита» и «Акрона»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский «Акрон» принимал сине-бело-голубых (0:5).

«Думаю, Артём не очень хорошо подготовился к матчу, не разогрелся — так бывает. Тем не менее сейчас сложно что-то говорить, потому что род травмы нам неизвестен. Вдруг это вообще какой-то рецидив. Факт остаётся фактом, Дзюба так и не смог сыграть против «Зенита». Это окончательно лишило нас интриги в этом противостоянии.

Не думаю, что травма Дзюбы настолько сильно сегодня повлияла на «Акрон», но тольяттинцы сыграли гораздо ниже своих возможностей. Или, если посмотреть с другой стороны, уровень встречавшихся команд сейчас на кардинально противоположных берегах. «Зенит» гораздо сильнее, «класснее», что тут говорить. Был бы Дзюба на поле или нет, результат был бы примерно такой же», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.