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Александр Канищев: отсутствие Дзюбы убило интригу в противостоянии «Зенита» и «Акрона»

Александр Канищев: отсутствие Дзюбы убило интригу в противостоянии «Зенита» и «Акрона»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский «Акрон» принимал сине-бело-голубых (0:5).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Думаю, Артём не очень хорошо подготовился к матчу, не разогрелся — так бывает. Тем не менее сейчас сложно что-то говорить, потому что род травмы нам неизвестен. Вдруг это вообще какой-то рецидив. Факт остаётся фактом, Дзюба так и не смог сыграть против «Зенита». Это окончательно лишило нас интриги в этом противостоянии.

Не думаю, что травма Дзюбы настолько сильно сегодня повлияла на «Акрон», но тольяттинцы сыграли гораздо ниже своих возможностей. Или, если посмотреть с другой стороны, уровень встречавшихся команд сейчас на кардинально противоположных берегах. «Зенит» гораздо сильнее, «класснее», что тут говорить. Был бы Дзюба на поле или нет, результат был бы примерно такой же», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Окишевым.

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