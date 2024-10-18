Гол Роналду помог «Аль-Насру» вырвать победу в конце матча с «Аль-Шабабом»

Завершился матч 7-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Шабаб» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дарио Эррера (Аргентина). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1.

На 69-й минуте защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт открыл счёт. Затем на 90-й минуте мяч с автогола был забит в ворота гостей. Окончательный результат в игре на 90+7-й минуте установил форвард Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар — 2:1. Спустя пять минут произошло удаление игрока «Аль-Насра» Мохамеда Симакана.

После семи сыгранных матчей «Аль-Шабаб» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 12 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 17 очков. В следующем туре «Аль-Шабаб» встретится с «Аль-Орубой» (24 октября), а «Аль-Наср» — с «Аль-Холудом» (25 октября).