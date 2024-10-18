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Тренер «Факела» Пятибратов поделился эмоциями от победы над «Ахматом»

Тренер «Факела» Пятибратов поделился эмоциями от победы над «Ахматом»
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Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». «Наглецы» вдесятером вырвали победу на 90+4-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Очень довольны результатом, но хочу сказать, что это не «Ахмат» играл не очень хорошо, это «Факел» в концовке прибавил. Мы продемонстрировали характер, сумели распорядиться моментами. Как и предполагали, получился очень сложный матч. Мужской поединок, жёсткий, агрессивный. Обе команды старались играть в футбол. Были стыки, были разбитые носы, травмы, но не было подлости. Обилие голевых ситуаций, прекрасные мячи.

Ребята были с горящими глазами, не было упаднических настроений, они знали, что можем спасти матч. Когда забили второй мяч, а потом было удаление — это переломный момент. Обычно в таких ситуациях начинается то, за что мы любим футбол — это мужское. Думаю, «Факел» заслужил эту победу», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. Матч завершился победой «Факела» со счётом 3:2.

После 12 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.

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