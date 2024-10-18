«Бавария» намерена продлить контракт с Зане на фоне интереса к игроку из АПЛ — Sport Bild

«Бавария» ведёт переговоры о продлении контракта с 28-летним крайним нападающим Лероем Зане, интерес к которому ранее проявлял «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, переговоры с немецким футболистом по новому трудовому соглашению осложняются тем, что сторона Зане хочет пролонгировать его на более выгодных условиях, в то время как «Бавария» не желает улучшать контракт нападающего ввиду его травматичности.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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