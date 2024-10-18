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«Разочарование полнейшее». Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от «Факела»

«Разочарование полнейшее». Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал поражение от «Факела»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Разочаровали футболисты в том плане, что, помимо всего прочего, за очки надо сражаться. Вроде бы ведём игру, 2:1 счёт, всё нормально, забивайте третий. Но нет одержимости, борьбы за очки. Как будто всё будет само. Здесь разочарование полнейшее, и стыдно перед болельщиками, что не даём результат. Делаешь много работы, а как будто бьёшься в стену. Надо как‑то пробить эту стену, не знаю. Нужно что‑то сделать крайне резкое, чтобы футболисты понимали, что за место под солнцем нужно сражаться и умирать на поле. А не то что сами соперники расступятся. Так не бывает. Так давать себя обыгрывать — невозможно. Будем анализировать. Но настоящие мужики должны выходить и сражаться на поле, а не субтильно, как некоторые футболисты», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. Матч завершился победой «Факела» со счётом 3:2.

После 12 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.

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