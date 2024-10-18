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«Боруссия» Д вырвала победу над «Санкт-Паули» в концовке матча 7-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д вырвала победу над «Санкт-Паули» в концовке матча 7-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Бенсебаини – 43'     1:1 Смит – 78'     2:1 Гирасси – 83'    

Первый гол в матче был забит на 43-й минуте. Отличился алжирский защитник «Боруссии» Рами Бенсебаини. На 78-й минуте шведский футболист «Санкт-Паули» Эрик Смит сравнял счёт. Победу дортмундцам принёс гол нападающего Серу Гирасси на 83-й минуте.

После этой победы в активе «Боруссии» стало 13 очков. Команда поднялась на четвёртое место в таблице. «Санкт-Паули» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

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