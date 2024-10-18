«Реал» опережает «Барселону» в борьбе за Холанда, игрок мечтает играть в Ла Лиге — Бергер

Несмотря на сильное желание президента «Барселоны» Жоана Лапорты приобрести 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, мадридский «Реал» обладает большими перспективами по подписанию норвежского футболиста, чем каталонский клуб. Об этом сообщает Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам Холанд является большим поклонником Испании, как страны, и испытывает желание попробовать свои силы в Ла Лиге. Однако переход норвежского нападающего в «Барселону» или «Реал» в ближайшее время является труднодопустимым.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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