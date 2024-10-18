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Монако — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Монако — Лилль, результат матча 18 октября 2024, счет 0:0, Лига 1 2024-2025

«Монако» сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге 1, Головин провёл на поле весь матч
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Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Итоговый результат — 0:0.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Лилль
Лилль
Удаления: Тезе – 61' / нет

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. На 61-й минуте был удалён защитник «Монако» Джордан Тезе. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и провёл на поле все 90 минут.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Лилль» располагается на четвёртой строчке, заработав 14 очков.

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