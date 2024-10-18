«Монако» сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге 1, Головин провёл на поле весь матч
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Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Итоговый результат — 0:0.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Лилль
Лилль
Удаления: Тезе – 61' / нет
Команды не смогли распечатать ворота друг друга. На 61-й минуте был удалён защитник «Монако» Джордан Тезе. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и провёл на поле все 90 минут.
«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Лилль» располагается на четвёртой строчке, заработав 14 очков.
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