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Анчелотти: «Реал» не планирует подписывать новых игроков в январе

Анчелотти: «Реал» не планирует подписывать новых игроков в январе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о трансферных планах «сливочных» на грядущую зиму.

«Мы не планируем совершать новые подписания в январе, поскольку отлично справились с этим в минувшем сезоне. Уверен, что в нынешнем сезоне у нас всё будет хорошо», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб грядущей зимой может приобрести нового защитника в связи с тяжёлой травмой Даниэля Карвахаля и затянувшимся процессом реабилитации Давида Алабы.

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко и занимает второе место.

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