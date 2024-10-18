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«Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы в Грозном

«Факел» показал эмоциональную речь Пятибратова в раздевалке после победы в Грозном
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов обратился к команде в раздевалке после победы в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Факел» выиграл со счётом 3:2.

Видео доступно на странице «Факела» в социальной сети «ВКонтакте».

В составе «Ахмата» отличились Амин Талал и Владислав Камилов. За «Факел» забили Алексей Каштанов (дважды) и Евгений Марков (с пенальти). С 84-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Макса Дзиова.

«Факел» (10) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (6) находится на 16-й строчке.

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